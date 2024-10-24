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Видео: Путин и Си Цзиньпин лично пообщались на саммите БРИКС в Казани

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин лично пообщались на саммите БРИКС в Казани с помощью переводчика, сообщает RT .

На опубликованных кадрах видно, что лидеры России и Китая сидят рядом. Главы государств наклонились друг к другу и о чем-то пообщались с помощью переводчика.

Пока говорил Путин, Си Цзиньпин одобрительно качал головой, затем с китайским коллегой активно соглашался российский лидер.

В конце короткого диалога Путин и Си Цзиньпин пожали друг другу руки и вернулись к работе на саммите БРИКС.

Ранее Си Цзиньпин на полях казанского саммита БРИКС заявил, что сложная обстановка в мире не мешает Китаю и России успешно развивать торгово-экономическое партнерство.