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Сложная международная обстановка не влияет на торгово-экономическое партнерство Москвы и Пекина, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на полях 16-го саммита БРИКС в Казани. Его слова приводит RT.

«Несмотря на хаотичную и запутанную внешнюю ситуацию, торговля и сотрудничество в других сферах между двумя странами активно развиваются», — передаёт Центральное телевидение Китая

Китайский лидер отметил, что условия сотрудничества в БРИКС стали основой взаимодействия между странами с формирующимся рынком.

Работа России в качестве председателя этого саммита БРИКС заслуживает высокой оценки, подчеркнул председатель КНР.

Ранее в западной прессе сообщалось, что саммит БРИКС в Казани стал дипломатической победой президента России Владимира Путина.