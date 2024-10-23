Россия и Китай успешно развивают торгово-экономическое партнерство
Си Цзиньпин высоко оценил сотрудничество России и Китая
Сложная международная обстановка не влияет на торгово-экономическое партнерство Москвы и Пекина, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на полях 16-го саммита БРИКС в Казани. Его слова приводит RT.
«Несмотря на хаотичную и запутанную внешнюю ситуацию, торговля и сотрудничество в других сферах между двумя странами активно развиваются», — передаёт Центральное телевидение Китая
Китайский лидер отметил, что условия сотрудничества в БРИКС стали основой взаимодействия между странами с формирующимся рынком.
Работа России в качестве председателя этого саммита БРИКС заслуживает высокой оценки, подчеркнул председатель КНР.
Ранее в западной прессе сообщалось, что саммит БРИКС в Казани стал дипломатической победой президента России Владимира Путина.