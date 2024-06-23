Вьетнамский МИД после визита Путина назвал США стратегическим партнером

сегодня в 11:48

Глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон заявил, что страна считает США своим стратегическим партнером и поддерживает укрепление сотрудничества Штатов с государствами Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает РБК .

По его словам, сотрудничество двух стран будет способствовать миру, стабильности и развитию в регионе.

Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк прибыл во Вьетнам на следующий день после визита российского лидера Владимира Путина.

Руководитель МИД отметил сообщил, что страна готова развивать партнерство с США на основе уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов государств.

Перед визитом Путина во Вьетнам посольство США в Ханое призвало другие страны не давать президенту РФ возможность продвигать собственную позицию по украинскому конфликту. Но Вьетнам проигнорировал данный призыв.