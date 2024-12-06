Весной в Крым приедет с визитом делегация из Башкортостана

Министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий рассказал, что весной 2025 года представители Республики Башкортостан планируют визит в Крым для ознакомления с туристическими возможностями полуострова, сообщает «Крым 24» .

«Мы договорились с коллегами о том, что делегация Республики Башкортостан прибудет в Республику Крым в марте 2025 года для знакомства с нашими возможностями в сфере отдыха, оздоровления», — отметил он.

Они также смогут ознакомиться с теми предложениями, которые предоставляют крымские экскурсионные объекты, а также направлениями гастрономического и экологического туризма, добавил Ганзий.

Ранее стало известно, что Башкортостан поможет Крыму в развитии медицинского туризма.