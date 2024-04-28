Верховный суд Украины открыл дело по иску против Рады

Украинский Верховный суд открыл производство по иску жителя Чернигова против Верховной рады о неназначении выборов главы государства пишет ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

Заявление подал Олег Серик, который указал, что по закону страны Рада должна назначить президентские выборы в связи с истечением пятилетнего срока полномочий Владимира Зеленского. Парламент Украины в рамках производства получил 15 дней, на предоставление объяснений по решению не назначать выборы.

«Суд вынес решение открыть производство по иску. Для предоставления объяснений в рамках производства Верховной раде дано 15 дней, после чего у истца будет еще три дня на отклик по этому пояснению», — сказано в сообщении.

Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года. Однако их не назначили на фоне военного положения и всеобщей мобилизации, действующих в стране. Депутат Рады Александр Дубинский заявлял, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены.