Верховный суд ДНР приговорил Вадима Голду к 14 годам колонии за шпионаж

Генпрокуратура: Вадим Голда осужден на 14 лет за шпионаж в пользу иностранцев

Ассистента по безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине 56-летнего Вадима Голду осудили по делу о шпионаже, ближайшие 14 лет он проведет в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России в Telegram-канале .

По данным следствия, Вадим Голда в 2021 году собирал информацию об объектах промышленности, затем передавал ее иностранным агентам. Позднее по этим координатам совершался ракетный удар.

В общей сложности действия Голды нанесли ущерб в размере около 100 млн рублей. Суд, рассмотрев все материалы дела, признал его виновным, назначив наказание в виде лишения свободы на 14 лет в колонии строгого режима.

Ранее в Крыму задержали шпиона ВСУ, который собирал информацию об объектах ВС РФ. Шпионом оказался уроженец Украины 1982 года рождения.