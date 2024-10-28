Верховный лидер Ирана заявил, что Израиль просчитался, напав на Иран
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль просчитался, совершив нападение на Иран, сообщает РИА Новости.
По его словам, «сионистский режим допустил ошибку и ошибся в своих расчетах относительно Ирана».
«Мы дадим ему понять, какой силой, способностями, инициативой и желанием обладает иранский народ», — сообщил Верховный лидер Ирана в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что Иран дал понять Израилю, что не станет отвечать на ночные бомбардировки иранских территорий. Тегеран передал это сообщение еврейскому государству через иностранного посредника.