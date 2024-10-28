Верховный лидер Ирана заявил, что Израиль просчитался, напав на Иран

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль просчитался, совершив нападение на Иран, сообщает РИА Новости .

По его словам, «сионистский режим допустил ошибку и ошибся в своих расчетах относительно Ирана».

«Мы дадим ему понять, какой силой, способностями, инициативой и желанием обладает иранский народ», — сообщил Верховный лидер Ирана в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что Иран дал понять Израилю, что не станет отвечать на ночные бомбардировки иранских территорий. Тегеран передал это сообщение еврейскому государству через иностранного посредника.