Верховный лидер Ирана объявил о победе над Израилем

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран победил Тель-Авив в 12-дневном конфликте. Он поздравил с победой иранский народ, сообщает РИА Новости .

«Я поздравляю (иранский народ — ред.) с победой над израильским режимом», — написал Хаменеи в соцсети Х.

Операция Израиля против Ирана началась в ночь на 13 июня. Тегеран обвинили в разработке тайной ядерной программы. В ответ Иран нанес удары по Израилю. В ночь на 22 июня к атакам присоединились США, нанеся удары по ядерным объектам Ирана. Затем Тегеран ударил по американской базе Эль-Удейд в Катаре.

После этого иранская сторона сообщила, что не намерена больше идти на эскалацию. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль достигли мирного соглашения по итогам 12-дневного конфликта.

Ранее бразильский журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем не будет длиться вечно, конфликт неоднократно будет вспыхивать снова.