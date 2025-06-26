На Западе сделали мрачное заявление об Иране и Израиле

Бразильский журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем не будет длиться вечно, конфликт неоднократно будет вспыхивать снова, сообщает РИА Новости .

По его словам, прекращения огня между двумя странами — это не конец войны. «Напротив; это — сомнительный — конец всего лишь первой жаркой битвы. Собаки и гиены войны вернутся, рано или поздно. Будет кровь — снова и снова», — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил,

что режим прекращения огня нарушили и Израиль, и Иран. Он выразил недовольство обеими сторонами. Республиканец призывал еврейское государство не наносить удары по Тегерану.

В ночь на 22 июня американские войска провели разовую атаку по иранским ядерным объектам. После этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар по военной базе Эль-Удейд США в Катаре. Тогда в Тегеране заявили, что не хотят продолжать эскалировать ситуацию.

В ночь на 24 июня президент США рассказал, что Иран и Израиль

согласились на прекращение огня. Спустя 3 часа после вступления перемирия в силу Израиль заявил, что был атакован ракетой Ирана. Тегеран отмечал, что не запускал снаряд.