Верховный лидер Ирана на украинском языке напомнил миру о ненадежности США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после скандальной перепалки президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и Владимира Зеленского напомнил на украинском языке в соцсети X о своих словах про ненадежность США, сообщает РИА Новости .

«Первый урок из ситуации на Украине заключается в том, что поддержка западными державами стран и правительств, которые являются их марионетками, — это мираж», — говорится в сообщении, сопровождаемом датой «1 марта 2022 года».

На встрече с президентом США в Вашингтоне 28 февраля Зеленский начал с ним пререкаться. Через некоторое время после этого делегацию из Киева выгнали из Белого дома.

Когда стороны начали обсуждать украинский кризис, Трамп высказался за прекращение огня с Россией и установления мира, а Зеленский возразил, отметив, что Украина никогда на это не согласится. В итоге президенты поссорились. Трамп в какой-то момент не смог сдержаться и назвал Зеленского «тупым». В итоге украинский лидер спешно покинул Белый дом раньше времени, подписание сделки, а также пресс-конференцию по ее итогам отменили.

Трамп в своей соцсети заявил, что Украина не готова к мирному урегулированию конфликта с Россией, но Зеленский всегда может вернуться в США для продолжения диалога, когда поменяет мнение.