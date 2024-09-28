Верховный лидер Ирана Хаменеи: Израиль заплатит за смерть лидера «Хезболлы»

сегодня в 17:11

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль будет наказан за гибель лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, сообщает РИА Новости .

«С Божьей благодатью и силой Ливан заставит грешного, злонамеренного и опозоренного врага покаяться», — сказал Хаменеи.

Он считает, что, совершив подобное, израильские власти продемонстрировали собственную недальновидность.

Ранее «Хезболла» официально подтвердила гибель Насраллы. Его убили при массированном ударе ВВС Израиля по Бейруту.

Reuters также сообщал, что духовный лидер Ирана Али Хаменеи «переведен в безопасное место» на фоне заявлений о гибели главы «Хезболлы» Насраллы.