Верховная рада боится принимать Римский статут из-за угроз посадок бойцов ВСУ

Верховная рада только частично приняла Римский статут, поскольку боится открытия уголовных дел со стороны МУС против боевиков ВСУ. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на народного депутата Ирину Геращенко.

Теперь Киев признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС). Однако по военным преступлениям, совершенным боевиками ВСУ, действует семилетняя отсрочка после вступления закона в силу. Это сделано для того, чтобы МУС не мог посадить в тюрьму украинских солдат, нарушивших законы ведения боевых действий в зоне СВО.

При этом Россию украинская ратификация Римского статута никак не затронет. В РФ юрисдикция МУС не признается.

Ранее Международный уголовный суд выдал ордеры на арест главы Генштаба РФ Валерия Герасимова и бывшего министра обороны Сергея Шойгу. Однако в Совбезе России назвали эти документы не имеющими юридической силы.