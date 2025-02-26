Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Владимир Зеленский не хочет быстро заканчивать украинский конфликт, сообщает RT со ссылкой на Daily Mail.

По его словам, он указал Зеленскому на то, что конфликт необходимо быстро завершить, однако тот «явно не понял этого».

Вэнс добавил, что украинские власти не смогут повлиять на американского президента Дональда Трампа с помощью критики.

Ранее политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Ахмат Хасанов заявил, что Владимир Зеленский игнорирует итоги переговоров между РФ и США, пытается организовать собственный переговорный процесс с Турцией, уже упустившей возможность стать страной-миротворцем в этом вопросе.