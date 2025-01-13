Вэнс заявил, что Байден оставляет Трампу экономическую катастрофу в США

«Байден оставил нам катастрофу не только на границе, но и в экономике», — заявил он в эфире телеканала Fox News.

По его словам, Байден повысил государственный долг на триллионы долларов. Вэнс также добавил, что из-за его решений «цены на нефть взлетели до небес».

Ранее советник Трампа Майк Уолтц сообщил, что вновь избранный американский лидер понимает, что урегулировать украинский вопрос без диалога с Москвой невозможно. Именно поэтому в ближайшие месяцы Трамп планирует работать в данном направлении.