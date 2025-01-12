Сербия готова организовать встречу Путина и Трампа

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия готова стать площадкой для переговоров двух мировых лидеров — президента России Владимира Путина и избранного лидера США Дональда Трампа, пишет ТАСС .

Вучич заявил, что Сербия готова организовать переговоры Путина и Трампа 12 января. Примечательно, что такое заявление он сделал после того, как СМИ сообщили о том, что Трамп начал готовиться к встрече с российским лидером, несмотря на то, что точная дата переговоров еще неизвестна.

В 2018 году Сербия уже выступала с аналогичным предложением. Тогда первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявлял, что его страна готова стать переговорной площадкой для Путина и Трампа в повестке того времени.

Ранее советник Трампа Майк Уолтц сообщил, что вновь избранный американский лидер понимает, что урегулировать украинский вопрос без диалога с Москвой невозможно. Именно поэтому в ближайшие месяцы Трамп планирует работать в данном направлении.