сегодня в 19:07

Вэнс: за 24 часа в переговорах по Украине случились «интересные вещи»

За 24 часа в переговорах по завершению украинского кризиса произошли «интересные вещи». Это дает возможность оптимистично оценивать вероятность окончания конфликта, сказал американский вице-президент Джей Ди Вэнс на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Риме, сообщает РБК .

Политик пообещал рассказать собеседнице о ходе переговоров по завершению конфликта. Его детали будут озвучены конфиденциально.

Вэнс добавил, что в США оптимистично смотрят на вероятность завершения конфликта между Россией и Украиной.

Ранее Bloomberg писал, что Соединенные Штаты ожидают прекращения огня в украинском конфликте в ближайшее время.