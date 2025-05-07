Вэнс: США хотят уйти от идеи 30-дневного перемирия к долгосрочному миру

По его словам, российская сторона заявила, что «30-дневное прекращение огня не в наших стратегических интересах». В связи с этим Белый дом пытается уделить больше внимания тому, как установить долгосрочный мир, а не 30-дневное перемирие.

По словам Вэнса, США хотят прийти к видению того, как будет выглядеть долгосрочное урегулирование. Вашингтон пытался «последовательно двигать процесс вперед».

Ранее Вэнс заявил, что США желают, чтобы РФ и Украина начали говорить об урегулировании кризиса. Вашингтон готов участвовать в этом.