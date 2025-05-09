Вэнс: Россия не может рассчитывать на подконтрольные Киеву территории
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Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что Россия не может рассчитывать на подконтрольные Киевом территории Украины, передает kp.ru.
«Россия не может ожидать, что ей отдадут территории, которые она даже не завоевала. А именно это было прописано в их первоначальном плане мира», — сказал Вэнс в интервью американскому телеканалу Fox News.
Он подчеркнул, что Белый дом желает, чтобы после завершения конфликта Украина оставалась суверенным государством.
По словам вице-президента США, Москва и Киев начали разговаривать между собой, что является настоящим прогрессом в урегулировании российско-украинского конфликта.
Вэнс назвал требования России избыточными, но Вашингтон видит заинтересованность России в урегулировании украинского кризиса.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты рассматривают сделку по ресурсам с Киевом отдельно от переговоров об урегулировании украинского конфликта.