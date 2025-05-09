Вэнс: Россия не может рассчитывать на подконтрольные Киеву территории

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что Россия не может рассчитывать на подконтрольные Киевом территории Украины, передает kp.ru .

«Россия не может ожидать, что ей отдадут территории, которые она даже не завоевала. А именно это было прописано в их первоначальном плане мира», — сказал Вэнс в интервью американскому телеканалу Fox News.

Он подчеркнул, что Белый дом желает, чтобы после завершения конфликта Украина оставалась суверенным государством.

По словам вице-президента США, Москва и Киев начали разговаривать между собой, что является настоящим прогрессом в урегулировании российско-украинского конфликта.

Вэнс назвал требования России избыточными, но Вашингтон видит заинтересованность России в урегулировании украинского кризиса.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты рассматривают сделку по ресурсам с Киевом отдельно от переговоров об урегулировании украинского конфликта.