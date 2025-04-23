Вэнс призвал заморозить границы Украины на уровне, который близок к нынешнему

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс считает, что в конфликте на Украине необходимо сделать финальные шаги, а также «заморозить» границы страны на уровне, близком к нынешнему, сообщает РИА Новости .

«Я думаю, пришло время сделать если не последний шаг, то один из последних шагов, в широком смысле, в котором стороны конфликта заявят, что собираются прекратить убийства», — отметил Вэнс.

Как пишет France-Presse, также вице-президент США призвал «заморозить» границы Украины, близком к нынешнему состоянию.

Ранее Вэнс заявлял, что за 24 часа в переговорах по завершению конфликта случились «интересные вещи». Такой подход дает возможность оптимистично оценивать вероятность его окончания.