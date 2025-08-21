Вэнс назвал Путина очень рассудительным политиком

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс назвал президента РФ Владимира Путина очень рассудительным и заботящимся об интересах России политиком, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Вэнс рассказал, как несколько раз разговаривал с российским лидером по телефону.

«Он очень рассудителен, очень осторожен. По сути, я считаю, что он тот человек, который заботится об интересах России, как он их видит», — отметил он.

Также он рассказал об уважительном отношении Путина к президенту США Дональду Трампу.

