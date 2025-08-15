Daily Mail: Вэнсу отказали в ужине в британском пабе

Вице-президент США Джей Ди Вэнс столкнулся с неожиданной ситуацией во время семейного отпуска в Великобритании. Знаменитый паб Bull в Оксфордшире был вынужден аннулировать его резервацию после того, как персонал заведения отказался предоставлять услуги американскому политику, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Примечательно, что это историческое заведение, основанное еще в XVI веке, недавно было удостоено престижного титула «Паб года 2025». Месяцем ранее в этом же элитном пабе побывала экс-кандидат от Демократической партии на президентских выборах США Камала Харрис.

По данным газеты, визит вице-президента США Вэнса в местный гастропаб не состоялся из-за протеста персонала. Сотрудники заведения, поддерживающие идеи социальной справедливости, отказались работать во время его визита.

Администрация паба не прокомментировала информацию об отмене брони политика. Газета также сообщает, что местное население выразило недовольство приездом высокопоставленного гостя, жалуясь на неудобства от шума вертолетов и полицейского сопровождения на дорогах.