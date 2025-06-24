Вэнс: американские удары сделали невозможным создание иранской бомбы
Вэнс заявил о ликвидации ядерного потенциала Ирана
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News сделал резонансное заявление о последствиях недавних американских ударов по иранским ядерным объектам, сообщает РИА Новости.
По его словам, разрушение критической инфраструктуры полностью лишило Тегеран возможности создания ядерного оружия.
«То оборудование, которое было необходимо Ирану для разработки ядерного оружия, теперь уничтожено», — заявил Вэнс.
Он подчеркнул, что операция США против объектов в Натанзе, Фордо и Исфахане нанесла непоправимый ущерб ядерной программе страны.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении перемирия между Ираном и Израилем.