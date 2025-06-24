Вэнс: американские удары сделали невозможным создание иранской бомбы

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News сделал резонансное заявление о последствиях недавних американских ударов по иранским ядерным объектам, сообщает РИА Новости .

По его словам, разрушение критической инфраструктуры полностью лишило Тегеран возможности создания ядерного оружия.

«То оборудование, которое было необходимо Ирану для разработки ядерного оружия, теперь уничтожено», — заявил Вэнс.

Он подчеркнул, что операция США против объектов в Натанзе, Фордо и Исфахане нанесла непоправимый ущерб ядерной программе страны.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении перемирия между Ираном и Израилем.