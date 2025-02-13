«Венгрии была оказана гуманитарная помощь, так же как Польше, Чехии, об этом сейчас не вспоминают в Европе. Брали все это у себя, а Советский Союз тогда выходил из поствоенной разрухи, мы снабжали зерном, топливом, сельхозтехникой. Мне очень отрадно, что Венгрия об этом помнит в отличие других стран: это Чехия, Польша, Румыния, куда свободу принес русский солдат», — сказал Макушин во время заседания круглого стола к 80-й годовщине освобождения Будапешта.

Ранее научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков заявил, что современным странам, выполняющим любые указания США и НАТО, нужно помнить об участи Венгрии в годы Второй мировой войны. Мягков отметил, что Венгрия выучила те уроки.

13 февраля 1945 года был освобожден Будапешт. Это стало катастрофическим ударом для фашистской Германии.