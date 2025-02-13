Современным странам, выполняющим любые указания США и НАТО, нужно помнить об участи Венгрии в годы Второй мировой войны, сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

«Представляется, что сегодня венгерское правительство выучило уроки той ситуации, в которой она (страна – ред.) оказалась в годы Великой Отечественной войны, она оказалась фактическим вассалом нацистской Германии. Поставляла им оружие, продовольствие и войска. <…> Сегодня они выучили, к чему приводит вассальная зависимость», — сказал Мягков в ходе круглого стола к 80-й годовщине освобождения Будапешта.

По его мнению, сегодня это важно помнить тем европейским государствам, которые находятся в орбите гегемона — США и НАТО.

Мягков отметил, что также очень важно помнить, какой была участь сателлитов нацистской Германии в годы Второй мировой войны и после нее.