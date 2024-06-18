Венгрию возглавит Совет ЕС с напоминающим предвыборную кампанию Трампа лозунгом

С 1 июля Венгрия возглавит Совет Евросоюза, для этого страна выбрала лозунг Make Europe Great Again, MEGA, что переводится как «Сделаем Европу снова великой», журналисты заметили, что эта идея очень напоминает тезис, который экс-президент США Дональд Трамп использовал в своей предвыборной кампании, пишет РБК .

Трамп в 2016 году во время предвыборной гонки на должность американского президента представил свою кампанию с лозунгом Make America Great Again, MAGA, что переводится как «Сделаем Америку снова великой».

Венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока заявил, что с таким лозунгом участники альянса станут сильнее и более сплоченными.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Евросоюз не обращает никакого внимания на потребности и запросы местного населения. Он считает, что руководство ЕС потеряло связь с реальным миром.