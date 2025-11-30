Сийярто: венграм не требуется мандат для участия в переговорах за рубежом

В заявлении глава МИД подчеркнул, что Венгрия не нуждается в разрешении Брюсселя, Берлина или других столиц для проведения международных переговоров.

«Венграм не требуется разрешение или мандат Брюсселя, Берлина или еще кого-то для участия в переговорах за рубежом», — отметил политик.

Во время визита в Кремль 28 ноября венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил о приверженности самостоятельной внешней политике, не подверженной внешнему давлению. Он подтвердил намерение Будапешта развивать сотрудничество с Москвой в различных сферах.

