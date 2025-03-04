Венгрия заблокировала военную помощь Украине от ЕС на 20 млрд евро

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Politico: ЕС ставит на паузу проработку пакета помощи Киеву на 20 млрд евро

Из-за позиции Венгрии руководители европейских стран ставят на паузу процедуру разработки следующего пакета военной помощи Украине на сумму в 20 млрд евро, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

Инициатором выделения этих денег выступила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Совет ЕС выпустил соответствующий проект документа. Его дали рассмотреть европейским чиновникам и политикам.

Теперь оттуда пропал пункт о том, что Евросоюз отправит военную помощь Украине. Изменения внесли после наложения Венгрией вето на прошлую версию документа в рамках последней встречи представителей стран, входящих в ЕС.

Ранее сообщалось, что в Белом доме подтвердили остановку военной помощи Украине.