В Белом доме подтвердили остановку военной помощи Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

«Соединенные Штаты приостанавливают военную помощь Украине через несколько дней после столкновения президента США Дональда Трампа с Зеленским в Овальном кабинете», — сообщает агентство со ссылкой на представителя Белого дома.

Ранее ряд американских изданий сообщали о прекращении военной помощи, включая уже отправленные военные грузы или боеприпасы, находящиеся в транзитной зоне в Польше.

Источники информации указывали на то, что это "пауза" до тех пор, пока Зеленский не обозначит свое четкое стремление к мирным переговорам.