Венгрия отказалась финансировать закупки оружия для Украины

Сийярто: деньги венгров не будут отправляться на Украину

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет участвовать в программе НАТО по закупке американского вооружения для Киева, сообщает «Интерфакс» .

По его словам, многие европейские страны «не позволят Киеву согласиться на мир», что приведет к новым жертвам, тогда как Венгрия выступает против войны с Россией.

«Члены ряда европейских стран НАТО хотят направлять больше оружия Украине. Но пока в Венгрии действует наше национальное правительство, деньги венгров не будут отправляться на Украину», — приводят европейские СМИ слова министра.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом обсуждалась суть американского плана урегулирования, но детали территориального вопроса остаются несогласованными.

