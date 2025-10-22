Венгрия не будет накладывать вето на 19-й пакет антироссийских санкций

Венгрия не выступит против 19-го пакета антироссийских санкций, поскольку он не нарушает интересы страны, сообщает ТАСС .

О том, что Будапешт не заблокирует новые ограничения против Москвы, рассказал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. По его словам, Венгрия не будет накладывать вето на данные антироссийские санкции, потому что они не противоречат ее национальным интересам.

Ранее Словакия заявила, что поддержит 19-й пакет санкций ЕС против РФ, если будут учтены ее требования. Республика требует принять во внимание ее замечания касательно стоимости электричества и климатических целей.

Ожидается, что новые европейские санкции будут направлены против топливно-энергетического комплекса России. ЕС хочет внести в черный список еще 118 танкеров и нескольких компаний.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.