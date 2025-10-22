Словакия поддержит 19-й пакет санкций ЕС против РФ, если учтут ее требования

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержит введение новых санкций в отношении России, если по результатам саммита ЕС, который запланирован на четверг, учтут требования республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал местного СМИ Dennik N.

20 октября министр иностранных дел Словакии Юрий Бланар заявлял, что Словакия может поддержать 19-й пакет санкций ЕС против РФ. Причина в том, что Европейская комиссия согласилась принять во внимание замечания республики, которые касаются стоимости электричества и климатических целей.

Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас говорила, что ЕС собирается принять 19-й пакет антироссийских санкций на этой неделе. Он не станет последним.

Каллас добавила, что Евросоюз будет давить на Россию и дальше. После 19-го пакета ЕС начнет работать над следующим.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.