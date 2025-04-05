Если страны Евросоюза решатся лишить Венгрию права голоса, то они могут предотвратить раскол объединения, а также обеспечат ему безопасность с помощью продления санкций против России, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, пишет РБК со ссылкой на Rheinische Post.

«Давайте будем честны: для раскола нужны две основные партии. Венгрия — очень слабая страна, которая играет в команде (президента России Владимира — ред.) Путина, а не в нашей европейской команде. Статья 7 Договора о Европейском союзе предусматривает возможность отзыва права голоса государства, если оно ставит под угрозу безопасность Европы и других членов», — высказался Цахкна.

По мнению Цахкна, Венгрия с каждым новым шагом премьер-министра Виктора Орбана подходит ближе к вопросу о лишении страны права голосовать в ЕС. Это связано с тем, что Орбан блокирует решение ЕС о санкциях.

Следующая блокировка санкций приведет к тому, что закончится срок действия у ранее введенных ограничений, а также придется разморозить и вернуть Москве 240 млрд евро.

Ранее Орбан заявил, что военных Венгрии заставляют воевать в рядах армии, которая терпит поражение в конфликте с Россией. Он считает мобилизацию в своей стране трагедией.