Орбан: венгров заставляют воевать в армии, которая терпит поражение

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире государственного радио резко осудил призыв этнических венгров из Закарпатья в ВСУ, назвав мобилизацию трагедией, сообщает «Лента.ру» .

«Венгров заставляют воевать в армии, которая терпит поражение», — заявил политик.

Глава венгерского кабмина добавил, что это одна из причин, по которой Будапешт настаивает на мирных переговорах, а не на дальнейшей военной поддержке Киева.

Ранее глава венгерского МИД Петера Сийярто обвинил Киев в дискриминации венгерского меньшинства.