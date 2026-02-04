сегодня в 22:46

Венгрия может оспорить в суде запрет ЕС на ядерное топливо из России

Заместитель гендиректора венгерской атомной станции Пал Ковач заявил, что руководство АЭС в Пакше допускает возможность того, что правительство Венгрии оспорит в Суде ЕС возможный запрет Евросоюза на поставки российского ядерного топлива, пишет ТАСС .

В конце января представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила о подготовке в Брюсселе запрета на поставки ядерного топлива из РФ.

Отвечая на вопрос, могут ли венгерские власти оспорить в Суде ЕС такой запрет, как они оспорили решение Брюсселя о запрете на поставки российского газа, Ковач ответил утвердительно.

«Энергетический суверенитет является часть государственного суверенитета», — отметил он.

Ранее Лондон и Вашингтон договорились о совместных усилиях по достижению полной энергетической независимости от российских поставок ядерного топлива.

