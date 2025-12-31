Венгерский премьер прокомментировал сближение Вашингтона и Москвы

Орбан: США и Россия могут заключить мир по Украине без ЕС в 2026 году

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Соединенные Штаты и Россия способны подписать мирное соглашение по Украине уже в 2026 году, исключив из этого процесса Европейский союз, сообщает The New York Times .

По словам политика, «в 2026 году большой вопрос будет заключаться в том, дойдет ли конфронтация между США и Европой до того, что американцы заключат мир с русскими без участия европейцев».

Орбан считает, что 2026 год станет переломным, поскольку Вашингтон и Брюссель впервые за долгое время займут противоположные позиции по конфликту в Европе.

Его заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что украинская сторона во время переговоров в Эр-Рияде в марте впервые обозначила на карте приемлемые границы, потенциально подразумевающие отказ от 20% территорий, а также о возможном отказе Киева от членства в НАТО как части компромисса, говорится в статье.

Ранее Орбан раскритиковал верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.