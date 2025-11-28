Венгерский премьер Орбан приехал в Москву на встречу с Путиным

Орбан уже приземлился в аэропорту Внуково. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что встреча между политиками пройдет сегодня.

Ранее сообщалось, что во время встречи Орбан обсудит с Путиным вопрос урегулирования кризиса на Украине. Еще главы государств будут говорить об обеспечении поставок газа и нефти в Венгрию.

До этого российская сторона говорила, что Орбану всегда рады в Москве, если он решит приехать в страну.

Путин в качестве президента встречался с Орбаном 12 раз. В прошлый раз они виделись в июле 2024 года.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.