Венгерский премьер Орбан приехал в Москву на встречу с Путиным
Фото - © РИА Новости
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан приехал в Москву. 28 ноября президент России Владимир Путин проведет с ним переговоры, сообщает ТАСС.
Орбан уже приземлился в аэропорту Внуково. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что встреча между политиками пройдет сегодня.
Ранее сообщалось, что во время встречи Орбан обсудит с Путиным вопрос урегулирования кризиса на Украине. Еще главы государств будут говорить об обеспечении поставок газа и нефти в Венгрию.
До этого российская сторона говорила, что Орбану всегда рады в Москве, если он решит приехать в страну.
Путин в качестве президента встречался с Орбаном 12 раз. В прошлый раз они виделись в июле 2024 года.
