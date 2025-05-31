Венгерский министр предрек ЕС судьбу Атлантиды

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На конференции консервативных политических сил в Будапеште министр по делам ЕС Янош Бока выступил с резкой критикой текущего курса Евросоюза, сообщает РИА Новости .

«Брюссельская бюрократия сознательно разрушает христианские основы нашей цивилизации, подменяя подлинную толерантность идеологической диктатурой», — заявил политик.

По его словам, ЕС стремительно теряет суверенитет стран-участниц, что может привести к исчезновению Европы в ее нынешнем виде.

Бока обозначил принципиальное противостояние между двумя подходами к будущему ЕС. С одной стороны — традиционная Европа суверенных государств, сохраняющих христианские ценности. С другой — проект централизованного сверхгосударства, где решения принимаются исключительно в Брюсселе.

«Сегодня нет возможности для компромисса — либо нации сохраняют свой суверенитет, либо навсегда теряют его», — подчеркнул министр.

Особое внимание он уделил политике двойных стандартов Еврокомиссии, которая, по его словам, преследует Венгрию за разоблачение коррупционных схем в самих структурах ЕС.

Эти заявления перекликаются с недавним выступлением Виктора Орбана, назвавшего современный Евросоюз «предателем европейской мечты о процветании».