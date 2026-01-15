«Венесуэла на блюде к 4 июля»: военный эксперт объяснил авантюры Трампа

Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС института стран СНГ Владимир Евсеев сообщил, что американский лидер Дональд Трамп рассчитывает сделать щедрый жест к 250-летию независимости США. Речь идет об успехе в Иране и Венесуэле.

«Если бы война была не молниеносной, про которую любит говорить Трамп, то это бы создавало и большие риски для него. Потому что 4 июля этого года в США состоится огромнейший праздник — 250 лет независимости Соединенных Штатов Америки. К этому празднику Трамп хотел принести на блюде Венесуэлу, он же называет себя президентом Венесуэлы, может, хотел назвать себя еще президентом Исламской республики Иран, и как минимум Гренландию еще. У Трампа есть планы на 4 июля», — сообщил Евсеев.

Эксперт подчеркнул, что затяжной военный конфликт, особенно с большими жертвами, привел бы не только к политическому фиаско Трампа в свете празднования 250-летия независимости США и выборов в конгресс, но и всей республиканской партии. Евсеев считает, что именно поэтому Трамп ранее говорил о необходимости стремительной операции в Иране.

