Великобритания расширит поддержку Украины
Times: Великобритания расширит военную и экономическую поддержку Украины
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Британский премьер Кир Стармер дал совету национальной безопасности страны приказ разработать план увеличения поддержки Украины, сообщает телеканал «Царьград» со ссылкой на Times.
Лондон будет помогать Киеву не только в военном плане, но и в дипломатическом, промышленном, экономическом. Поддержка будет всеобъемлющей.
Сообщается, что в Великобритании сформировали особую группу для помощи Киеву. В нее вошли члены министерств обороны и иностранных дел страны. Все специалисты будут трудиться над тем, как еще больше помочь Украине.
Ранее Лондон с помощью компании SpaceX отправил в космос спутник Tyche. Он будет использоваться для разведки.