Великобритания расширит поддержку Украины

Лондон будет помогать Киеву не только в военном плане, но и в дипломатическом, промышленном, экономическом. Поддержка будет всеобъемлющей.

Сообщается, что в Великобритании сформировали особую группу для помощи Киеву. В нее вошли члены министерств обороны и иностранных дел страны. Все специалисты будут трудиться над тем, как еще больше помочь Украине.

Ранее Лондон с помощью компании SpaceX отправил в космос спутник Tyche. Он будет использоваться для разведки.