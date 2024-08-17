Британия силами SpaceX запустила в космос спутник Tyche для разведки
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Лондон на фоне украинского конфликта заявил, что в подобного рода военных операциях решающим значением является использование космоса, поэтому на орбиту силами американской компании SpaceX отправил свой первый военный спутник Tyche, сообщает РИА Новости.
Британские власти надеются, что новый спутник положительно скажется на разведывательных возможностях страны. Ожидается, что к 2031 году Британия создаст свои спутниковые группировки и вспомогательные наземные системы.
В настоящее время в Британии нет собственных возможностей запускать спутники на орбиту. Власти вынуждены обращаться за помощью к США.
Если план властей не получится осуществить, спутник Tyche можно будет использовать для мониторинга климата на планете.
Великобритания зависит от США не только в вопросах запуска спутников. Лондон не может разрешить ВСУ использовать свои ракеты Storm Shadow по целям в России из-за соответствующего запрета со стороны Америки.