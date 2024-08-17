Британия силами SpaceX запустила в космос спутник Tyche для разведки

Лондон на фоне украинского конфликта заявил, что в подобного рода военных операциях решающим значением является использование космоса, поэтому на орбиту силами американской компании SpaceX отправил свой первый военный спутник Tyche, сообщает РИА Новости .

Британские власти надеются, что новый спутник положительно скажется на разведывательных возможностях страны. Ожидается, что к 2031 году Британия создаст свои спутниковые группировки и вспомогательные наземные системы.

В настоящее время в Британии нет собственных возможностей запускать спутники на орбиту. Власти вынуждены обращаться за помощью к США.

Если план властей не получится осуществить, спутник Tyche можно будет использовать для мониторинга климата на планете.

Великобритания зависит от США не только в вопросах запуска спутников. Лондон не может разрешить ВСУ использовать свои ракеты Storm Shadow по целям в России из-за соответствующего запрета со стороны Америки.