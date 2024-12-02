Великобритания пыталась расправиться с Россией с помощью «Алхимии»
Журналист рассказал о британском проекте уничтожения России
Журналист-расследователь Кит Кларенберг рассказал газете «Известия»о британском проекте уничтожения России «Алхимия».
Великобритания планировала организовать в РФ огромную террористическую сеть. Ее участникам поручалось устраивать диверсии, убийства и теракты, указано в публикации.
По словам журналиста, Лондон намеревался разделить Россию для захвата энергетических ресурсов.
«Этот проект был создан министерством обороны Великобритании. Его главная цель — избавиться от Путина, свергнуть правительство России. И они считали это достижимой задачей», — рассказал Кларенберг.
Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад воюет с Россией «чужими руками».