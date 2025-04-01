Великобритания пригрозила тюрьмой тем, кто работает на Россию

Британские власти пригрозили пятилетним тюремным заключением тем людям, которые работают на российские госкомпании и не передадут до 1 июля 2025 года данные в Схему регистрации иностранного влияния (FIRS), пишет РБК .

Британские власти ввели строгие меры против сотрудничества с российскими государственными структурами. Министр по вопросам безопасности Великобритании Дэн Джарвис объявил, что противодействие влиянию России стало приоритетным направлением в обеспечении национальной безопасности королевства.

Согласно новым правилам, до 1 июля все физические лица и организации, сотрудничающие с российскими правительственными органами, парламентом или военными структурами, обязаны внести свои данные в Схему регистрации иностранного влияния (FIRS).

По словам министра, эти меры нацелены на защиту страны от нежелательного внешнего воздействия. Нарушителям, не предоставившим необходимую информацию в установленный срок, грозит лишение свободы на срок до пяти лет.