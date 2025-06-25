Великобритания передаст зенитные ракеты Украине за счет российских активов

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Глава британского правительства Кир Стармер заявил об оплате нового пакета военной помощи Украине за счет процентов по замороженным активам России, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на Guardian.

Великобритания отправит Киеву 350 современных зенитных ракет, используя в качестве оплаты 70 млн евро (95 млн долларов) из процентов от замороженных российских активов.

Как пишет издание, Лондон впервые использует российские средства для прямого финансирования поставок оружия Киеву.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц, заявил, что если у Берлина появится возможность использовать замороженные российские активы на правовой основе, то тогда страна это сделает.