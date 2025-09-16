Великобритания направит истребители в Польшу

Как заявил премьер-министр Кир Стармер, Королевские ВВС направят в регион истребители Eurofighter Typhoon с базы в Конингсби (графство Линкольншир). Логистическую поддержку обеспечат самолеты-заправщики Airbus Voyager с авиабазы Брайз Нортон.

Операция станет многонациональной: кроме британских «Тайфунов», в патрулировании участвуют датские F-16, французские Rafale и немецкие Eurofighter. Развертывание сил происходит на фоне обострения ситуации на восточном фланге НАТО после инцидентов с беспилотниками у польско-украинской границы.

Минобороны Великобритании подчеркивает, что миссия носит исключительно оборонительный характер и направлена на «сдерживание потенциальных угроз». Ранее Польша обратилась к союзникам по НАТО с запросом на усиление воздушного патрулирования после серии неопознанных нарушений воздушного пространства.