Великобритания и Германия начнут работать друг с другом в военной сфере

Великобритания и Германия в ближайшее время могут заключить «историческую» военную сделку. Об этом Times рассказал министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, сообщает РИА Новости .

Подписать документы Великобритания и Германия планируют на грядущей неделе. Если сделка будет заключена, то Лондон и Берлин смогут проводить военные учения на восточной границе Североатлантического альянса с РФ. Скорее всего, их организуют в Литве и Эстонии.

Помимо этого, Великобритания и Германия смогут вместе создавать технику и вооружения нового поколения. Также страны будут приобретать большее количество оружия.

Ранее ВМС Великобритании провели испытания новейшей ракеты Sea Venom. Она уже стоит на вооружении у королевского флота.