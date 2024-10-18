ВМС Великобритании испытали новейшую ракету Sea Venom
Британские военные провели испытания новейшей противокорабельной ракеты Sea Venom. Ее уже поставили на вооружение королевского флота, сообщает РИА Новости.
Как отметил после испытаний командующий ВВС флота коммодор Стюарт Финн, данное оружие еще больше усиливает и без того высокую боевую мощь авиагруппы.
Sea Venom создан для ликвидации патрульных катеров и корветов. Ракета дозвуковая. Ее вес составляет 110 кг, из них боевая часть — 30 кг. Дальность полета — 20 км. Предусмотрено самонаведение, а также наведение на цель с помощью канала передачи данных.
Ранее планировались поставки Sea Venom на вооружение флотской авиации Британии и Франции. Но Париж приостановил финансирование разработки ракеты, которую хотели завершить к 2020 году.