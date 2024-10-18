ВМС Великобритании испытали новейшую ракету Sea Venom

Британские военные провели испытания новейшей противокорабельной ракеты Sea Venom. Ее уже поставили на вооружение королевского флота, сообщает РИА Новости .

Как отметил после испытаний командующий ВВС флота коммодор Стюарт Финн, данное оружие еще больше усиливает и без того высокую боевую мощь авиагруппы.

Sea Venom создан для ликвидации патрульных катеров и корветов. Ракета дозвуковая. Ее вес составляет 110 кг, из них боевая часть — 30 кг. Дальность полета — 20 км. Предусмотрено самонаведение, а также наведение на цель с помощью канала передачи данных.

Ранее планировались поставки Sea Venom на вооружение флотской авиации Британии и Франции. Но Париж приостановил финансирование разработки ракеты, которую хотели завершить к 2020 году.