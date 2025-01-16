Великобритания и Франция обсуждают отправку миротворцев на Украину

Лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку «миротворческих сил» на Украину после возможного завершения конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсуждают отправку своих войск на Украину в качестве миротворческих сил после какой-либо потенциальной сделки по завершению войны.

Детали переговоров не раскрываются. При этом известно, что Стармер «еще не полностью» выражает поддержку инициативы.

Ранее помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что переговоры по Украине должны вестись между РФ и США без участия других западных государств. Он уточнил, что с Лондоном и Брюсселем говорить не о чем.