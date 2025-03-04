«Важны действия»: Маск высказался о словах Зеленского по поводу переговоров

Американский миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского, который выразил сожаление по поводу перепалки в Белом доме, сообщает РИА Новости .

Украинский лидер сообщил, что готов сотрудничать с администрацией президента США Дональда Трампа по поводу урегулирования конфликта на Украине. В ответ на это Маск заявил, что важны действия, а не простые слова.

Американский предприниматель написал в соцсети X, что Вашингтон «посмотрит, какие будут предприняты шаги» со стороны Зеленского в плане мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что США с 4 марта приостановили военную помощь Украине. Так решил Трамп после перепалки с Зеленским, которая произошла 28 февраля.