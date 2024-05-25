Вассерман: жители Одессы побили военных, потому что не хотят идти на фронт

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман прокомментировал сообщения о массовой драке в Одессе, где гражданские толпой схлестнулись с украинскими военными. По предположению российского законодателя, одесситы решили побить военных из-за нежелания быть мобилизованными, сообщает NEWS.ru .

Вассерман отметил, что украинскому народу приходится сопротивляться, когда территориальные центры комплектования (ТЦК — военкоматы на Украине) привлекают силовиков на свою сторону. Комиссары заручаются поддержкой военных, чтобы «забрать побольше пушечного мяса», полагает Вассерман.

«Предположу, что одной из причин массовой драки между военными и мирными гражданами в Одессе стала насильственная мобилизация или, как ее называют, «могилизация», — сказал парламентарий.

Анатолий Вассерман добавил, что не каждый из украинцев готов погибнуть на фронте «за террористическую организацию «Украина».

Драка между украинскими военными и гражданскими произошла накануне в одесском районе Аркадия. Люди подрались около одного из кафе. Численное преимущество, судя по появившимся в Сети кадрам, было на стороне гражданских.