Вашингтон в короткие сроки может установить контроль над Гренландией

сегодня в 23:59

Politico: США могут установить контроль над Гренландией в ближайшие месяцы

Американская администрация может предпринять шаги для установления контроля над Гренландией в ближайшие месяцы — к промежуточным выборам в ноябре или к 250-летию независимости США 4 июля. Об этом сообщает Politico со ссылкой на экспертов и чиновников, оценивающих риск как «реальный и серьезный».

По оценке издания, методы США, вероятно, будут отличаться от силового сценария, примененного в Венесуэле. Вместо военной операции Вашингтон может использовать политическое влияние, включая попытки подкупа местных политиков.

Такой шаг способен вызвать глубокий раскол внутри НАТО и ЕС, даже более серьезный, чем разногласия по вопросам поддержки Украины.

Эксперты отмечают, что Дания, в отличие от Киева, вряд ли получит столь же масштабную поддержку союзников в случае давления со стороны США.

Ранее власти Дании призвали президента США Дональда Трампа прекратить угрозы о возможном присоединении Гренландии.

